الحرس الثوري يرسل وحدات مدرعة إلى الحدود العراقية

2022/11/25 | 14:34 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلن قائد القوات البرية في الحرس الثوري العميد محمد باكبور، اليوم الجمعة، تعزيز وحدات المدرعة التابعة للحرس الثوري على الحدود الغربية والشمالية الغربية لإيران.

وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء بأن "باكبور أعلن اليوم، انتشار وحدات مدرعة وقوات خاصة في المناطق الحدودية الغربية والشمالية الغربية من البلاد".

وأضاف: "عقب تحركات الجماعات الإرهابية والانفصالية المناهضة لإيران في شمال غرب البلاد وخلق الفوضى وانعدام الأمن في بعض المناطق، قامت القوات البرية للحرس الثوري بتعزيز قواتها في الشريط الحدودي بالمحافظات الغربية والشمالية الغربية من البلاد، وستواصل بحزم مواجهة عوامل انعدام الأمن في المنطقة بالتعاون مع سكان المنطقة الغيارى".

واشار قائد القوة البرية للحرس الثوري الى، أن "بعض الوحدات المدرعة والقوات الخاصة التابعة للقوات البرية تتجه حاليا إلى المحافظات الحدودية في غرب وشمال غرب البلاد".

وتابع، ان "هذا الاجراء الذي تقوم به القوة البرية للحرس الثوري هو تعزيز الوحدات المتمركزة على الحدود ومنع تسلل الجماعات الارهابية التابعة للجماعات الانفصالية المتمركزة في اقليم كردستان شمال العراق".

واستهدف الحرس الثوري مرتين منذ، الأحد، بالصواريخ والمسيّرات المفخخة قواعد تابعة للمعارضة الإيرانية الكردية في كردستان العراق.

وتتواجد مجموعات كردية إيرانية تتهمها طهران بشن هجمات على أرضيها، في العراق منذ الثمانينات.

وبرّرت طهران، الخميس، قصفها لمواقع تابعة للمجموعات الكردية في كردستان العراق مؤكدة في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي أن لا "خيار آخر" لديها لحماية نفسها من "جماعات إرهابية".

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