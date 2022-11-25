2022/11/25 | 14:39 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير: الحكومة العراقية جادة لإيجاد حلول للمنافذ الحدودية وخاصةً في إقليم كوردستان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/11/25 | 14:39.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير: الحكومة العراقية جادة لإيجاد حلول للمنافذ الحدودية وخاصةً في إقليم كوردستان) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير: الحكومة العراقية جادة لإيجاد حلول للمنافذ الحدودية وخاصةً في إقليم كوردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).