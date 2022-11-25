وكالة سلامة الطيران الاوربية تمدد الحظر على الخطوط الجوية العراقية

2022/11/25 | 15:09 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 25 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: اصدرت منظمة السلامة الأوروبي EASA، تقرير مراجعة قائمة شركات الطيران المحظور...

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