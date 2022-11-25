حكم عراقي يشرح طريقة احتساب الوقت الضائع في المونديال

2022/11/25 | 15:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف صباح عبد الحكم العراقي السابق،

مساء الخميس، التعديلات الجديدة التي

طرأت على مدة الوقت المضاف بدلا من

الضائع بالخطوة الإيجابية، التي تعيد

الحقوق لجميع المنتخبات المشاركة في

مونديال قطر 2022.

وواص

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