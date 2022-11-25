في الوقت القاتل.. ايران تهزم ويلز بهدفين في مونديال قطر

2022/11/25 | 15:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنعش منتخب إيران آماله في التأهل لدور

الـ16 ببطولة كأس العالم لكرة القدم،

المقامة حاليا في قطر، عقب فوزه الثمين

والمثير 2 / صفر على منتخب ويلز، اليوم

الجمعة، في الجولة الثانية لمباريات

المجموعة الثاني

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