2022/11/25 | 15:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلال استقباله وفد من الكونغرس..

السوداني: العراق يسعى إلى تأكيد علاقة

متوازنة مع محيطه الإقليمي والدولي.

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