2022/11/25 | 15:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم -

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران تتغلب على ويلز بثنائية نظيفة في مونديال قطر) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران تتغلب على ويلز بثنائية نظيفة في مونديال قطر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).