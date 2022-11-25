السوداني ووفد الكونغرس الأمريكي يبحثان التعاون بمواجهة التغيرات المناخية وشحّة المياه

2022/11/25 | 15:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، مع وفد الكونغرس الأمريكي التعاون بين البلدين بشأن مواجهة التغيرات المناخية وشحّة المياه.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل اليوم، وفداً للكونغرس الأمريكي برئاسة السيناتور مارك تاكانو، وعضوية عدد من أعضاء الكونغرس، بحضور السفيرة الأمريكية لدى العراق"، مبيناً أنه "قدّم السيناتور تاكانو، الذي يرأس لجنة شؤون المحاربين القدامى في الكونغرس، تهانيه للسوداني بمناسبة مباشرته مهامّه ونيل الحكومة ثقة مجلس النوّاب، بوصفه أوّل وفد يمثل الكونغرس الأمريكي يزور العراق بعد تشكيل الحكومة".

واضاف أنه "جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة، وسير مجريات الحرب على الإرهاب وأداء القوات العراقية في ملاحقة فلول داعش"، لافتاً الى أنه "بحث الجانبان تعزيز العلاقات والشراكة وفق اتفاقية الإطار الستراتيجي في مختلف المجالات، وعلى رأسها التعاون في مواجهة التغيرات المناخية وجهود مواجهة شحّة المياه".

وأشار السوداني بحسب البيان الى "أهمية العلاقة مع الولايات المتحدة، وسعي العراق إلى تأكيد علاقة متوازنة مع محيطه الإقليمي والدولي، بما يحفظ السيادة الوطنية للعراق، ويدعم استقرار المنطقة وأمنها".

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