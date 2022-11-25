انتفاضة إيرانية تسقط ويلز بثنائية قاتلة في مونديال قطر

2022/11/25 | 15:24 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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انتهت مواجهة ويلز وإيران على وقع فوز إيراني مستحق على ويلز بهدفين دون رد.

وتواجه المنتخبان في إطار الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية ضمن بطولة كأس العالم في قطر 2022.

أقيمت المباراة على استاد أحمد بن علي في الريان وسيطر عليها المنتخب الإيراني وأضاع العديد من الفرص وتقدم أخيراً في الدقيقة 90+9 عن طريق روزبه جشمي قبل أن يضيف رامين راضئيان الهدف الثاني في الدقيقة 90+11.

بذلك اقتنص منتخب إيران أول 3 نقاط فيما تجمد رصيد المنتخب الويلزي عند نقطة وحيدة.

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