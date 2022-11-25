الصين تعتزم إقامة قاعدة على القمر تعمل بالطاقة النووية

2022/11/25 | 15:24 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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تعتزم الصين بناء أول قاعدة لها على سطح القمر بحلول عام 2028، قبل إنزال رواد فضاء هناك في السنوات التالية.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تكثف فيه بكين تحديها لهيمنة وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” على استكشاف الفضاء، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.

وأفاد الموقع الإلكتروني الإخباري الصيني “كايشين” بأن من المرجح أن القاعدة القمرية سوف تعمل بالطاقة النووية.

وقال وو وي رن، كبير مصممي برنامج الاستكشاف القمري الصيني، في مقابلة مع تلفزيون الصين المركزي “سي سي تي في” أوائل الأسبوع الجاري: “من المرجح أن رواد الفضاء لدينا سوف يتمكنون من الذهاب إلى القمر خلال عشر سنوات”.

وأضاف أن الطاقة النووية يمكن أن تلبي احتياجات الطاقة المرتفعة للمحطة القمرية على المدى الطويل.

وكثفت الصين طموحاتها في الفضاء خلال السنوات الأخيرة، حيث أرسلت مسبارات إلى القمر، وشيدت محطة فضاء خاصة بها.



وقد وضعتها هذه الخطط في منافسة مباشرة مع الولايات المتحدة.

ولدى وكالة ناسا مركبة جوالة “روفر” على الكوكب الأحمر، وهي تسعى إلى إعادة رواد الفضاء إلى القمر خلال العقد الجاري للمرة الأولى منذ برنامج أبولو في سبعينيات القرن الماضي.

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