العمل تعلن عن توسع جديد للشمول بالحماية الاجتماعية بعد إقرار موازنة 2023

2022/11/25 | 15:24 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – بغداد أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الجمعة، الشروع بعملية مقاطعة البيانات بعد انتهاء التقديم الإلكتروني للشمول بشبكة الحماية الاجتماعية، وفيما أوضحت آلية تدقيق المتقدمين لشمولهم، كشفت عن توسع جديد بعد إقرار موازنة العام المقبل 2023.وقال معاون مدير عام دائرة الحماية الاجتماعية، عبد الرحمن المنصوري، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “هيئة …

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