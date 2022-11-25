إيران تحيي آمالها في مونديال قطر بفوز قاتل

2022/11/25 | 15:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنعش منتخب إيران حظوظه في التأهل للمرحلة المقبلة من نهائيات كأس العالم المقامة في قطر، بعد تحقيقه فوزا قاتلا على ويلز بهدفين نظيفين، معوضا بذلك خسارته الثقيلة في مباراته الأولى ضد إنكلترا (2-6) .

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