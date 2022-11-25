2022/11/25 | 15:32 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كُرّمت القطة فلوسي لكونها أكبر قطة معمّرة حية في العالم، وتبلغ من العمر 26 عامًا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أكبر قطة معمّرة بالعالم وفق موسوعة "غينيس".. تحظى بمنزل تقاعد) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أكبر قطة معمّرة بالعالم وفق موسوعة "غينيس".. تحظى بمنزل تقاعد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).