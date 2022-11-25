2022/11/25 | 15:34 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اليوم الجمعة، عن مساعٍ لإخراج اعداد من المشمولين بالاعانة بعد تدريبهم وتوفير فرص عمل لهم.

وقال معاون مدير عام دائرة الحماية الاجتماعية، عبد الرحمن المنصوري، إن “هيئة الحماية الاجتماعية لديها توسع بعمليات الشمول للمستفيدين بعد إقرار الموازنة العامة وزيادة الحصة المالية للهيئة”، مبيناً أن “الهيئة ستقوم بالتعاون مع الجهات الأخرى، بعملية تدريب في الدوائر الخاصة بوزارة العمل، لتدريب العاطلين عن العمل وإخراجهم من الإعانة بعد توفير فرص عمل لهم”.

وأضاف المنصوري، أن “هيئة الحماية الاجتماعية بدوائرها وتشكيلاتها كافة ومنها حماية المرأة والرجل، معنية بالدرجة الأساس حالياً بعملية الشمول وإصدار البطاقات الذكية للوجبة الثامنة”، مشيراً إلى أن “الدفعة المقبلة ستشهد زيادة في استلام الإعانة لأكثر من 118 ألف مستفيد ضمن الوجبة الثامنة”.

ولفت إلى أن “الهيئة أنهت عملية التقديم على الرابط الإلكتروني الذي استمر فتحه أكثر من ثلاثة أشهر، وبدأت بعمليات التقاطع وإخراج القيود مع دوائر الدولة عن طريق أقراص يتم إرسالها إلى قسم من الدوائر خاصة الأمنية كوزارتي الداخلية والدفاع وجهاز الامن الوطني”.

وتابع، أن “هناك دوائر ترسل لوزارة العمل أقراصاً ليتم مقاطعتها مع القيود المتقدمة والمسجلة في قاعدة البيانات لدى الوزارة ضمن التسجيل الجديد الذي بلغ عدد المتقدمين فيها أكثر من مليونين و700 متقدم موزعين بين فئات الرجال والنساء”.

وأكد، أن “الشمول الإلكتروني حلَّ وسهل التقديم والشمول وأصبح المجال مفتوحاً للجميع لمدة 3 أشهر”.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استبعاد قريب لعدد من المشمولين بالإعانة الاجتماعية.. تدريب وفرص عمل بديلة عن الرعاية) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استبعاد قريب لعدد من المشمولين بالإعانة الاجتماعية.. تدريب وفرص عمل بديلة عن الرعاية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).