2022/11/25 | 15:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أمين بغداد معلقاً بشأن عمال النظافة: “تحملنا كافة الفروقات المالية لتحويلهم إلى عقود” المركز الخبري الوطني.

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