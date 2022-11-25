سامسونج إلكترونيكس تطلق حملتها للتعريف بالضمان على شاشات أجهزتها المحمولة الذكية في العراق

2022/11/25 | 16:32 - المصدر: سامسونج إلكترونيكس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت "سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" حملتها الترويجية للتعريف بضمان سامسونج المستمر على شاشات أجهزتها المحمولة الذكية، والذي يمكن الحصول عليه من أحد وكلاء سامسونج المعتمدين أو المحلات المعتمدة المنشرة في كافة أنحاء العراق.

ووفقاً لسامسونج؛ فإن الحملة تغطي المخاطر المرتبطة بالتلف العرضي، ويقصد به العطل الذي ينتج عن أحداث خارجية غير متوقعة وغير مقصودة وينتج عنها تلف بالشاشة فقط.

وأعلنت سامسونج عن أسعار تفضيلية يدفعها العميل عند تلف شاشة أجهزتهم المحمولة الذكية، حيث يمكن للعملاء الآن استبدال الشاشة بسعر مخفّض بدلاً من دفع سعر الشاشة الأصلي.

يشمل ضمان سامسونج أجهزة S22 Ultra و +S22 و S22 من فئة Galaxy، حيث يقتصر على حادثتين فقط خلال فترة ضمان الشاشة للعام الأول.



كما يغطي الضمان أجهزة S22 S21 FE و Z Fold 4 و Z Flip 4 من فئة Galaxy، والذي يقتصر على حادث واحد فقط خلال فترة ضمان الشاشة للعام الأول.

هذا العرض يشمل أجهزة سامسونج التي تم شراؤها من الاسواق العراقية فقط، ومن الموزعين وتجار التجزئة المعتمدين لدى شركة سامسونج داخل العراق.

تستمر حملة الضمان على شاشات أجهزة سامسونج المحمولة الذكية حتى نهاية العام الحالي.

للمزيد من المعلومات عن ضمان سامسونج على شاشات أجهزتها المحمولة الذكية، يمكنكم زيارة الرابط التالي: https://www.samsung.com/iq_ar/offer/samsung-care-adh/

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