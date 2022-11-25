السماح بارتداء ملابس ترمز إلى المثليين في مونديال قطر

2022/11/25 | 17:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الاتحاد الويلزي لكرة القدم إن المشجعين في قطر سُمح لهم بحمل الأعلام والقبعات الملونة بألوان قوس قزح (التي ترمز إلى المثليين) في الملاعب التي تستضيف كأس العالم بعدما تم سابقاً مصادرتها على المدخل.

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