2022/11/25 | 17:01 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 25 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: أعلنت السلطات التركية، الجمعة، توقيف شخصين اثنين يحملان الجنسية العراقية، في...

ظهرت المقالة تركيا توقف عراقيين بتهمة الانتماء لتنظيم داعش الارهابي أولاً على المسلة.

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