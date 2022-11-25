أسعار النفط تتعافى بعد أيام من التراجع

2022/11/25 | 17:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شهدت أسعار النفط، اليوم الجمعة، تعافياً طفيفاً بعد أيام من التراجع متجاوزة 86 دولاراً للبرميل.وسجلت العقود الآجلة من خام برنت 86.27 دولاراً للبرميل بعد أن تراجعت إلى 85.34 عند الإغلاق أمس.وسجل عقود الخام الأميركي زيادة هي الأخرى بـ 79.28 دولاراً للبرميل، بعد أن تراجعت عند الإغلاق أمس مسجلةً 77.94 دولاراً.

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