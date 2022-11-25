الرشيد ينفي قيامه بعمليات نقل أموال مودعة لدى بنوك لبنانية

2022/11/25 | 17:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفى مصرف الرشيد / احد تشكيلات وزارة المالية ، صحة المعلومات المتداولة في بعض وسائل الإعلام والتي تدعي ” قيام مصرف الرشيد بعملية نقل الأموال المودعة لدى البنوك اللبنانية .

واكد المصرف في بيان على عدم امتلاكه اي حسابات مصرفية او اموال تعود لإشخاص او بنوك اهلية مودعة لديه في لبنان ، وان ماموجود من اموال تعود للمصرف ، ولا حقيقة لإدعاءات اجراء عمليات نقل للاموال من خلال مصرف الرشيد .

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