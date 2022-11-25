2022/11/25 | 17:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضحت اللجنة المالية النيابية، مساء

اليوم الخميس، أولويات موازنة 2023،

وفيما توقعت وصولها إلى البرلمان بداية

العام المقبل، رجحت أن تصل قيمتها إلى 150

تريليون دينار، فيما اقترحت تثبيت سعر 75

دولاراً لل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللجنة المالية النيابية تقترح اعتماد سعر 75 دولاراً للبرميل في موازنة 2023) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللجنة المالية النيابية تقترح اعتماد سعر 75 دولاراً للبرميل في موازنة 2023) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).