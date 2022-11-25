وزارة الزراعة توضح أسباب ارتفاع أسعار الطماطم في السوق المحلية

2022/11/25 | 17:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضحت وزارة الزراعة، اليوم الجمعة،

أسباب ارتفاع أسعار الطماطم في السوق

المحلية، وفيما اقترحت حلولاً لإنعاش

المنتج المحلي والسيطرة على الأسواق،

أشرت أمراً يتيح ضرب المنتج المحلي من

قبل دول الجوار.

وقال

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