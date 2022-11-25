2022/11/25 | 17:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة الموارد المائية، اليوم

الجمعة، عن خطتها في تخزين مياه

الأمطار.

وقال المتحدث في وزارة الموارد المائية

حاتم حميد: إن "هناك سيولاً بسيطة نتيجة

تساقط الأمطار في المناطق الشمالية

والوسطى وفي الأ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموارد المائية تكشف عن خطتها لتخزين مياه الأمطار) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الموارد المائية تكشف عن خطتها لتخزين مياه الأمطار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).