أثار قلق بايدن.. تحالف عراقي- سعودي- روسي يسيطر على سوق النفط

2022/11/25 | 17:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ترجمة: مروان حبيب

كشفت صحيفة "فاير أوبزرفر" الامريكية، اليوم الجمعة، عن اتفاق عراقي سعودي روسي، بشأن تحديد أسعار النفط وكميات التصدير خلال الفترة المقبلة عبر إطار عمل منظمة أوبك والدول المتحالفة معها، الامر الذي اثار قلق الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وذكرت الصحيفة في تقرير ترجمته (بغداد اليوم) أن "السعودية وروسيا والعراق توصلوا الى اتفاق بشأن كميات التصدير وسقف أسعار النفط ومنع التلاعب من خلال وضع قيود على الصادرات، الامر الذي وصفته بانه حضن سعودي لروسيا لإعادة السيطرة على سوق النفط".

وتابعت ان "التحالف النفطي بات يثير قلق واشنطن بشكل كبير"، موضحة ان" الرئيس الأمريكي جو بايدن ينوي زيارة الرياض خلال الأيام القليلة المقبلة لمحاولة تدارك الأمور"، مشيرة الى ان "السعوديين باتوا يقدرون الان شراكتهم النفطية مع روسيا أكثر من أي وقت مضى، خصوصا وان الفائز الأكبر الان هو الرئيس الروسي الذي نجح في وضع نفسه وسط العلاقات الامريكية السعودية، والحصول على نفوذ جيوسياسي من خلال منظمة أوبك".

وأوضحت الصحيفة أن "العلاقات السعودية الامريكية، باتت في "أدني مستوياتها" تحت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، حيث تؤكد السعودية بشكل لا يقبل الشك، انها غير مهتمة بالشراكة مع الولايات المتحدة الامريكية خصوصا بعد قضية رفع انتاج خام شل عام 2016 وما تسبب به ذلك من اثار سلبية على الاقتصاد الخليجي".

وأضافت أن "السعودية تتلقى اتصالات الرئيس الروسي وتحرص على استمرار التواصل والعلاقات الدبلوماسية، بينما تتجاهل مكالمات الرئيس الأمريكي جو بايدن منذ العام الماضي"، مشددة على أن " السعوديين يحاولون الانتقام من الولايات المتحدة والغرب من خلال التحالف مع العراق وروسيا للسيطرة على سوق النفط كليا، مشيرة الى ان " قيام الولايات المتحدة برفع انتاجها النفطي من خام شيل عام 2016 كأحد اهم العوامل التي أدت الى تدهور العلاقات بين البلدين".

وأكدت على ان "السعودية اعتادت على رفع انتاجها من النفط تحت طلب امريكي، وطلب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون، رفضت المطالب في هذه المرة".

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