2022/11/25 | 17:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني كشف مصرف الرشيد، اليوم الجمعة، حقيقة نقل اموال العراقيين الى بنوم في لبنان.وذكر الرشيد في بيان مغتضب تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ انه”لانمتلك اي حسابات مصرفية او اموالاً تعود لأشخاص مودعة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الرشيد ينفي امتلاكه حسابات واموال مودعة في لبنان المركز الخبري الوطني.

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