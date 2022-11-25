مصرف الرشيد يوضح حقيقة نقل أموال العراقيين الى بنوك في لبنان

2022/11/25 | 17:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف ‏مصرف الرشيد، اليوم الجمعة، حقيقة نقل أموال العراقيين إلى بنوك في لبنان.

ونفى إعلام المصرف في بيان تلقته (بغداد اليوم) "المعلومات المتداولة في بعض وسائل الإعلام والتي تدعي قيام مصرف الرشيد بعملية نقل الأموال المودعة لدى البنوك اللبنانية".

وأشار إلى "عدم امتلاك المصرف أي حسابات مصرفية او أموال تعود لأشخاص او بنوك أهلية مودعة لديه في لبنان، وان الأموال المتواجدة تعود للمصرف، ولا حقيقة لادعاءات إجراء عمليات نقل للأموال من خلال مصرف الرشيد".

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