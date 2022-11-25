فوزان وتعادل في ختام سادس جولات الدوري الممتاز

2022/11/25 | 17:20 - المصدر: وكالة نون

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حقق نادي أربيل فوزاً على نادي الشرطة،

وفيما فاز الكهرباء على الكرخ، خيم

التعادل على مواجهة القاسم وزاخو، ضمن

منافسات الجولة السادس من الدوري

العراقي الممتاز.





وجاء هدف فوز أربيل الوحيد عبر ركلة

ج

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