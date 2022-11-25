2022/11/25 | 17:29 - المصدر: المسلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- 25 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: رند علي الأسود هل يمكن أن يعيش الإنسان دون الآخرين؟ منذُ...
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رواية الحمامة ونزيل الغرفة رقم 24: لابد من الآخرين) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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