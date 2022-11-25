2022/11/25 | 17:29 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 25 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: رند علي الأسود هل يمكن أن يعيش الإنسان دون الآخرين؟ منذُ...

ظهرت المقالة رواية الحمامة ونزيل الغرفة رقم 24: لابد من الآخرين أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رواية الحمامة ونزيل الغرفة رقم 24: لابد من الآخرين) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رواية الحمامة ونزيل الغرفة رقم 24: لابد من الآخرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).