2022/11/25 | 17:29 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 25 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: بحث رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، الجمعة، مع وفد من...

ظهرت المقالة السوداني يؤكد على أهمية العلاقات مع أمريكا خلال لقائه وفداً من الكونغرس أولاً على المسلة.

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