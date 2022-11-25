2022/11/25 | 18:03 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير العمل يؤكد للسفير الصيني اهمية تشغيل العمالة الوطنية في الشركات الصينية حسب قانون العمل الاسدي يدعو الصين الى انشاء مركز للتدريب النفطي في المحافظات الجنوبية أكـد وزير العمل والشؤون الاجتماعية السيد احمد الاسدي أهمية تشغيل العمالة الوطنية في الشركات الاستثمارية الصينية، وتنفيذ قانون العمل والقرارات الحكومية الخاصة بالعمالة الأجنبية في العراق، بما يسهم في […]

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