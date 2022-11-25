بسب الاصابة..”نيمار” يمتنع من خوض المباراة المقبلة مع سويسرا

2022/11/25 | 18:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أكد مدرب منتخب البرازيل تيتي، اليوم الجمعة، أن إصابة نجم الفريق نيمار دا سيلفا في الكاحل تمنعه من خوض المباراة المقبلة مع سويسرا في إطار منافسات المجموعة السابقة بكأس العالم في […]

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