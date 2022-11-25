2022/11/25 | 18:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني تمكن المنتخب السنغالي من تحقيق الفوز على نظيره القطري بنتيجة 3-1 ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الاولى لنهائيات كأس العالم الجارية في قطر وبهذه النتيجة تعد قطر البلد المضيف أول المودعين […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رسمياً..قطر تودع كأس العالم بخسارتها أمام السنغال بثلاثة أهداف نظيفة المركز الخبري الوطني.

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