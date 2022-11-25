مكتب المرجع السيستاني يحدد غرة شهر جمادي الاول 1444هج

2022/11/25 | 18:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنَ مكتبُ سماحة السيد السيستاني (دام

ظلّه) في النجف الأشرف غرة شهر جمادى

الأولى لعام ١٤٤٤ للهجرة .

ونقل بيان متقتضب لمكتب السيد

السيستاني بالنجف الاشرف أن يومَ غدٍ

السبت الموافق (٢٦ /١١ / ٢٠٢٢م) هو

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