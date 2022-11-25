2022/11/25 | 18:28 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع قرب تدفق السيول الايرانية.. ديالى تنهي موسم صيد الطيور النادرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/11/25 | 18:28.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مع قرب تدفق السيول الايرانية.. ديالى تنهي موسم صيد الطيور النادرة) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مع قرب تدفق السيول الايرانية.. ديالى تنهي موسم صيد الطيور النادرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).