مختص يتحدث عن كلية

2022/11/25 | 18:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تحدث الأكاديمي المختص في الاقتصاد، نبيل الموسوي، اليوم الجمعة، عن كلية في محافظة البصرة، قال إنها "تحتضر"، فيما أشار إلى أن لكل طالب فيها أربعة أساتذة.

إن "كليات الزراعة في العراق تحتضر"، مبينا أن "عدد المقبولين في كلية الزراعة في جامعة البصرة ٤٨ طالبا".

وأضاف أن "عدد الطلبة المقبولين في كل قسم، ٦ طلاب، ومعدل عدد الاساتذة لكل طالب، ٤ على الأقل،

بمعنى كل أربعة أساتذة يدرسون طالبا واحدا".

وتابع: "هذا حال مدينة النخيل وشط العرب ومزارع الطماطم، اساتذة كلية الزراعة عليهم تقديم مقترحات جدية لإيجاد فرص عمل لخريجي كلية الزراعة".

وأكمل: "على الدولة دور مهم في توزيع الأراضي الزراعية المجانية وتشجيع الخريجين على تأسيس الشركات الزراعية والصناعات الغذائية، وتوفير كل أشكال الدعم المادي لهم بما فيها تقديم القروض لهم من دون سعر فائدة، وتسويق منتجاتهم وتأسيس حاضنات أعمال خاصة بالاعمال الزراعية".

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