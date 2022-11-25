مونديال 2022.. نظام التأهل إلى ثمن النهائي

2022/11/25 | 18:29 - المصدر: بغداد اليوم

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يتأهل إلى ثمن نهائي مونديال "قطر 2022" في كرة القدم، متصدر ووصيف كل من المجموعات الثماني في الدور الأول، لكن كيف يتم التفريق بين منتخبين بحال تعادلهما في النقاط؟

- المجموعات والمنتخبات

يشارك 32 منتخبا في النهائيات موزعين على ثماني مجموعات.



يخوض كل منتخب ثلاث مباريات في دور المجموعات، فيحصد الفائز 3 نقاط والمتعادل نقطة.



يتأهل إلى الدور الثاني أو ثمن النهائي بطل ووصيف كل مجموعة.

- نظام التأهل

في حال التعادل بعدد النقاط، يتم اللجوء إلى فارق الأهداف العام، ثم عدد الأهداف المسجلة.



وإذا استمر التعادل يحتكم إلى عدد النقاط في المواجهات المباشرة بين الفرق المعنية، ثم فارق الأهداف وعدد الأهداف بينها.

- اللعب النظيف

وفي حال استمر التعادل، يتم اللجوء إلى اللعب النظيف، من خلال احتساب نقاط البطاقات الصفراء والحمراء.

ويتم احتساب نقاط اللعب النظيف كالتالي: بطاقة صفراء 1–، بطاقة حمراء غير مباشرة 3–، بطاقة حمراء مباشرة 4–، بطاقة صفراء ثم طرد مباشر 5–.

أما قاعدة الفصل الأخيرة فهي سحب القرعة.

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