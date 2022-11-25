قطر تخسر من السنغال بـ 3 أهداف وتودع بطولة كأس العالم

2022/11/25 | 18:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

انتهت رحلة المنتخب القطري في كأس العالم، اليوم الجمعة، بعد خسارته أمام المنتخب السنغالي.

وتمكن المنتخب السنغالي لكرة القدم من تحقيق فوز كبير على نظيره منتخب قطر في المباراة التي تابعتها (بغداد اليوم)، وانتهت بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة ضمن الجولة الثانية من منافسات كأس العالم قطر 2022.

وسجل الهدف القطري الوحيد، اللاعب "محمد مونتاري" في مرمي منتخب السنغال في الدقيقة 78 من زمن الشوط الثاني من عمر المباراة.

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