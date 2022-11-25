رسميا.. نيمار ودانيلو خارج حسابات البرازيل حتى إشعار آخر

2022/11/25 | 18:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيغيب النجم البرازيلي نيمار عن مباراة سويسرا المقررة الإثنين المقبل في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السابعة ضمن مونديال قطر لكرة القدم، بسبب إصابته بالتواء في كاحل قدمه اليمنى ضد صربيا (2-صفر)، بحسب ما أعلن طبيب المنتخب رودريغو لاسمار، الجمعة.

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