السنغال تصحح المسار.. وفرصة قطر في التأهل تتلاشى

2022/11/25 | 18:36 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفوّق المنتخب السنغالي على المنتخب القطري، بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في مواجهة أقيمت على أرضية استاد الثمامة، الجمعة، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات في نهائيات كأس العالم 2022.

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