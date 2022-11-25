لحيازتها المخدرات.. القبض على الفنانة منة شلبي

2022/11/25 | 18:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشفت مصادر مطلعة بجمارك مطار القاهرة أنه تم إلقاء القبض على الفنانة منة شلبي، اليوم الجمعة، إثر قدومها من الخارج، بتهمة حيازة مواد مخدرة، أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب.

وقالت المصادر أن الجهات الأمنية أمرت بالتحفظ عليها، لحين استكمال الإجراءات القانونية.

وكشفت التحقيقات الأولية أنه في أثناء خضوع منة شلبي للتفتيش داخل جمارك مطار القاهرة عثر بحوزتها على كمية من المواد المخدرة، وتم التحفظ عليها وتحرير مذكرة بالواقعة والتحقيق جار.



وقد أمرت الجهات الأمنية بالتحفظ عليها، لحين استكمال الإجراءات القانونية.

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