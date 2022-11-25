2022/11/25 | 18:44 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن العراق الأربعاء الماضي أنه وضع إستراتيجية لتأمين حدوده مع كلّ من إيران وتركيا، في قرار يأتي غداة قصف متكرر من جارتيه استهدف مسلحين من المعارضة الكردية في محافظتي السليمانية وأربيل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعلان عن إستراتيجية جديدة.. ما إمكانية ضبط العراق حدوده مع إيران وتركيا؟) نشر أولاً على موقع (الجزيرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإعلان عن إستراتيجية جديدة.. ما إمكانية ضبط العراق حدوده مع إيران وتركيا؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الجزيرة).