2022/11/25 | 19:01 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 25 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن اسم الكاتب...

ظهرت المقالة إنهيار سقف مسجد قيد الإنشاء يتسبب بإصابة 10 اشخاص بالبصرة أولاً على المسلة.

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