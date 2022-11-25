السوداني يلتقي وفداً من الكونغرس الأميركي في بغداد

2022/11/25 | 19:11 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الولايات المتحدة تبدو داعمة للحكومة العراقية الجديدة (تويتر)

أكّد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، خلال لقائه وفداً للكونغرس الأميركي، اليوم الجمعة، أهمية العلاقات المشتركة لبلده مع الولايات المتحدة الأميركية، فضلاً عن المحيط العربي والدولي بما يحفظ سيادة البلد.

واستقبل السوداني وفداً للكونغرس الأميركي، برئاسة السيناتور مارك تاكانو، وعضوية عدد من أعضاء الكونغرس، بحضور السفيرة الأميركية لدى العراق ألينا رومانوسكي.

ووفقاً لبيان لمكتب السوداني الإعلامي، فإن "السيناتور تاكانو، الذي يرأس لجنة شؤون المحاربين القدامى في الكونغرس، قدم تهانيه للسوداني بمناسبة مباشرته مهامّه ونيل الحكومة ثقة مجلس النواب، بوصفه أول وفد يمثل الكونغرس الأميركي يزور العراق بعد تشكيل الحكومة".

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة، وسير مجريات الحرب على الإرهاب، وأداء القوات العراقية في ملاحقة "داعش".

كما جرى البحث في تعزيز العلاقات والشراكة، وفق اتفاقية الإطار الاستراتيجي في مختلف المجالات، وعلى رأسها التعاون في مواجهة التغيرات المناخية، وجهود مواجهة شحّ المياه.



بحسب البيان.

من جهته، أكد السوداني "أهمية العلاقة مع الولايات المتحدة، وسعي العراق إلى تأكيد علاقة متوازنة مع محيطه الإقليمي والدولي، بما يحفظ السيادة الوطنية للعراق، ويدعم استقرار المنطقة وأمنها".

رئيس مجلس الوزراء @mohamedshia يستقبل وفداً للكونغرس الأمريكي برئاسة النائب @RepMarkTakano ، وعضوية عدد من أعضاء الكونغرس، بحضور السفيرة الأمريكية لدى العراق @USAmbIraq .



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— المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) November 25, 2022

ويأتي اللقاء في وقت شهدت فيه الفترة التي أعقبت تشكيل رئيس الحكومة العراقية محمد شيّاع السوداني (جرى تكليفه بتشكيل الحكومة في 13 أكتوبر/تشرين الأول) حكومته، لقاءات متكررة مع المسؤولين الأميركيين الذين تصحبهم السفيرة الأميركية في بغداد ألينا رومانوسكي، ما أثار تساؤلات بشأن هذه الزيارات واللقاءات المتكررة، في حين أن مراقبين وجدوا أن الولايات المتحدة تبدو داعمة للحكومة الجديدة التي تشكّلت عبر تحالف قوى "الإطار التنسيقي" القريب من طهران.

ووقّع العراق وواشنطن، الأربعاء الماضي، اتفاقية "منحة الأهداف الإنمائية"، والتي يحصل العراق بموجبها على 550 مليون دولار على مدى 5 سنوات.

وسيكون الاتفاق سارياً لمدة 5 سنوات، ابتداء من تاريخ التوقيع، ويأتي في إطار الاتفاق الاستراتيجي لعلاقة الصداقة والتعاون بين العراق وأميركا، وكذلك وفقاً لاتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين البلدين.

وتحدث السوداني، في وقت سابق، عن وجود "تخويل وتفويض لرئيس الحكومة بإجراء حوار مهني فني مع التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية، ومن خلال الوزارات المعنية، لتحديد الحاجة من وجود التحالف الدولي كأعداد تتعلق بالمستشارين، وكمهام للتدريب والمشورة وتبادل المعلومات، وفي ضوء ذلك، ما سيتمخض من قرار حكومي، ستلتزم به كل الأطراف السياسية، وسنشرع باستكمال هذا الحوار وفق ما هو مخطط له".

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