الكهرباء تعلن معالجة انقطاع الطاقة إثر موجة الأمطار

2022/11/25 | 19:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الجمعة، معالجة انقطاع الطاقة بعموم البلاد إثر الأحوال الجوية السيئة، فيما أكدت استنفار جهود ملاكاتها للتعامل مع أي طارئ.وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى للوكالة الرسمية، إن ” التيار الكهربائي تعرض لعوارض نتيجة هبوب الرياح وزخات المطر ببعض مناطق البلاد وعولجت سريعا”.وأشار إلى أن” كوادر الوزارة مستمرين بجولات ميدانية على مراكز السيطرة للوقوف على إعادة المغذيات التي انفصلت ومعالجة أي طارئ ومراعاة عدالة توزيع الطاقة”.وفيما يتعلق بعمليات تصريف مياه الأمطار أوضح أن “الوزارة منحت استثناءات كاملة من القطع المبرمج لدوائر أمانة بغداد والبلديات ومحطات تصريف المياه الثقيلة ومحطات مشاريع المياه والمستشفيات”، مبينا أن” وجود تنسيق عال بين وزارة الكهرباء وأمانة بغداد والمحافظات نتيجة التوجه السابق باستنفار الملاكات الهندسية والحرفية لتصريف مياه الأمطار.

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