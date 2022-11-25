معامل طابوق ديالى تغلق أبوابها لتتربح بـ

2022/11/25 | 19:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

كشف النائب السابق فرات التميمي، اليوم الجمعة، عن ملف "فساد كبير" قطع مصادر رزق اكثر من 3 الاف اسرة بمحافظة ديالى، وذلك من خلال اغلاق معامل الطابوق لأبوابها والانتفاع عن طريق "بيع النفط الأسود" الذي تستلمه من وزارة النفط بأسعار مدعومة.

وقال التميمي في حديث لـ( بغداد اليوم)، ان "معامل الطابوق في اطراف قضاء بلدروز (30كم شرق بعقوبة) تعد الاكبر على مستوى ديالى وهي مصدر رزق اكثر من 3 الاف اسرة على مدار عقود طويلة باعتبارها تشكل قطاع اقتصادي مهم في ديمومة حركة البناء".

واضاف، أن "العشرات من العاملين في معامل الطابوق رفعوا دعوى قضائية امام المحاكم المختصة من اجل فتح تحقيق عاجل في ملف بيع مادة النفط الاسود التي تشكل عامل اساسي في ديمومة عمل المعامل"، لافتا الى ان "الدولة تمنح اصحاب المعامل كميات كبيرة من المادة باسعار مدعومة لكن يجري بيعها وتحقيق ارباح دون تشغيل المعامل".

واشار الى ان "توقف اغلب معامل الطابوق تسبب في ضرر اقتصادي وتفاقم ازمة البطالة والفقر في مناطق واسعة من شرق ديالى خاصة بلدروز"، لافتا الى ان "رفع دعوى رسمية تاتي في اطار انقاذ ما تبقى من المعامل".

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