مسلحون مجهولون يقتلون شخصاً ويصيبون آخر في بغداد

2022/11/25 | 19:33 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بمقتل وإصابة شخصين، بسلاح مجهولين، في بغداد.

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