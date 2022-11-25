2022/11/25 | 19:40 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: 2qMZHdsa32o
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كوردستان سوريا.. قسد ترد على الهجمات التركية وتؤكد قتل 12 جندياً تركياً وثمانية موالين) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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