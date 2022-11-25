2022/11/25 | 20:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني نفذت فرقة الرد السريع بمحافظة ميسان، اليوم الجمعة، عملية تفتيش أسفرت عن ضبط أسلحة غير مرخصة.وذكرت وزارة الداخلية في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/أن “قوة من اللواءين الثاني والرابع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط “اسلحة” غير مرخصة بعملية تفتيش في ميسان المركز الخبري الوطني.

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