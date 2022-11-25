"فتح عربي إسلامي".. سيل من المنشورات المضللة خلال مونديال قطر

2022/11/25 | 20:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالتزامن مع مباريات كأس العالم لكرة القدم الجارية في قطر، اكتظّت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي باللغة العربية بعشرات آلاف المنشورات التي حقّقت عشرات ملايين التفاعلات.لكن كثيراً من هذه المنشورات نأى عن الجانب الكرويّ لهذا الحدث الرياضيّ الأهمّ في العالم، ليتحدّث عن "إنجازات" دينيّة وقوميّة لا أصل لها سوى في خيال مروّجيها.

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