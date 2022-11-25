2022/11/25 | 20:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السوداني وبوتين يناقشان أسعار النفط ويؤكّدان أهمية إدامة العلاقات الثنائية بغداد والرياض تستعرضان الربط الكهربائي وجهود أوبك في إستقرار الأسواق الرياض – الزمان بغداد – قصي منذر جددت بغداد والرياض ، الالتزام بقرارات أوبك بلس في تحقيق الاستقرار والتوازن بالسوق العالمية ،وتأكيد تعزيز التعاون في مجال الطاقة والربط الكهربائي.وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان […]

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